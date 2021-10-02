Издание опубликовало комментарий представителя МИД Грузии, который отметил, что грузинский временный поверенный прибудет в украинское министерство.
Читайте также Саакашвили еще могут помиловать: адвокат назвал два способа
Грузия подтвердила визит их дипломата в МИД Украины
Дипломат посольства проведет встречу, он обменяется с украинской стороной информацией об аресте Саакашвили, который является гражданином Украины, согласно установленным правилам,
– отметили в грузинском министерстве.
Напомним, 1 октября представитель иностранного ведомства Украины Олег Николенко в комментарии 24 каналу подтвердил, что грузинского дипломата пригласили в министерство для предоставления разъяснений. Встреча с временно поверенным Грузии в Украине состоится 2 октября.
Задержание Саакашвили в Грузии: коротко
- Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. В этот день политик только въехал на территорию страны, однако его еще раньше заочно приговорили к 6 годам заключения.
- Грузинские прокуроры заявили, что украинское гражданство не поможет Саакашвили вернуться в Украину. Ведь преступления, в которых его обвиняют, он совершил на грузинской территории.
- В то же время президент Саломе Зурабишвили выступила с категорическим заявлением, заверив, что никогда не помилует политика.
- Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию обеспокоенностью.