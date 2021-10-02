Видання оприлюднило коментар представника МЗС Грузії, який зазначив, що грузинський тимчасовий повірений прибуде в українське міністерство.
Читайте також Саакашвілі ще можуть помилувати: адвокат назвав два способи
Грузія підтвердила візит їхнього дипломата до МЗС України
Дипломат посольства проведе зустріч, він обміняється з українською стороною інформацією про арешт Міхеіла Саакашвілі, який є громадянином України, відповідно до встановлених правил,
– зазначили у грузинському міністерстві.
Нагадаємо, 1 жовтня речник закордонного відомства України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу підтвердив, що грузинського дипломата запросили до міністерства для надання роз'яснень. Зустріч з тимчасово повіреним Грузії в Україні відбудеться 2 жовтня.
Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко
- Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня у Грузії. У цей день політик тільки в'їхав на територію країни, проте його ще раніше заочно засудили до 6 років ув'язнення.
- Грузинські прокурори заявили, що українське громадянство не допоможе Саакашвілі повернутися до України. Адже злочини, у яких його звинувачують, він скоїв на грузинській території.
- Водночас президентка Саломе Зурабішвілі виступила з категоричною заявою, запевнивши, що ніколи не помилує політика.
- Володимир Зеленський відреагував на ситуацію стурбованістю.