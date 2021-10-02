Видання оприлюднило коментар представника МЗС Грузії, який зазначив, що грузинський тимчасовий повірений прибуде в українське міністерство.

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Грузія підтвердила візит їхнього дипломата до МЗС України

Дипломат посольства проведе зустріч, він обміняється з українською стороною інформацією про арешт Міхеіла Саакашвілі, який є громадянином України, відповідно до встановлених правил,

– зазначили у грузинському міністерстві.

Нагадаємо, 1 жовтня речник закордонного відомства України Олег Ніколенко у коментарі 24 каналу підтвердив, що грузинського дипломата запросили до міністерства для надання роз'яснень. Зустріч з тимчасово повіреним Грузії в Україні відбудеться 2 жовтня.

Затримання Саакашвілі у Грузії: коротко