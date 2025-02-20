По информации "РБК-Украина", с 2007 года компанией владеет Georgian American Eloise, контрольный пакет акций принадлежит олигархам Коломойскому и Боголюбову, информирует 24 Канал.

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Упомянутые активы сейчас заморожены Высоким судом Лондона в рамках дела по иску ПриватБанка к экс-владельцам. В 2020 году Georgian Manganese основала дочернюю ООО "GM trading" в Москве, которая занималась импортом и перепродажей сырья на российском рынке.

Согласно данным за 2021 год, Грузия обеспечила 51% импорта марганцевых ферросплавов в РФ, главным поставщиком выступила Georgian Manganese LLC – на ее долю приходится 40% от общего объема импорта.

Марганец – ключевой элемент производства ВПК, без него невозможно изготавливать броню. Из-за недостатка и низкого качества собственного сырья, РФ всегда была зависима от импорта марганца. Но торговля грузинского бизнеса украинских олигархов с РФ продолжилась и даже увеличилась после полномасштабного вторжения в Украину.

По состоянию на май 2022 года Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинских компаний, торгующих с Россией. В 2023 году Россия была крупнейшим рынком сбыта грузинских ферросплавов (38%), опережая США (25%) и Турцию (22%).

Как отмечали местные СМИ, Georgian Manganese LLC прекратила публиковать публичные финансовые отчеты, хотя это предусмотрено законом. Последний документ за 2021 год был обнародован, а затем удален с правительственного портала отчетности. Ключевыми импортерами марганцевых ферросплавов были Челябинский электрометаллургический (80% производства страны) и Западно-Сибирский металлургический комбинаты.

В 2024 году суд отменил приватизацию ЧЭМК и вернул завод в собственность государства. В Генпрокуратуре отмечают, что предприятия группы ЧЭМК являются крупнейшими в стране производителями ферросплавов, которые используются при изготовлении высококачественной стали для военной техники, жароразрывных авиационных двигателей, ударопрочных стволов вооружений и бронебойных снарядов. В иске уточняется, что заводы "входили с оборонными предприятиями в тесно связанную кооперационную группу по изготовлению систем и элементов вооружения".