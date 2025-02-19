Об этом говорится в материале издания "Коротко.Про", информирует 24 Канал.

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"Лагун, который должен украинскому государству и кредиторам более 53 миллиарда гривен и сейчас скрывается от правосудия в Вене. Он полностью подпадает под критерии, озвученные президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе в отношении других подсанкционных лиц. Более того, один из его непосредственных партнеров – председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – среди переговорщиков по достижению мира в Украине. История их взаимодействия – еще один повод внести Лагуна в санкционные списки как можно скорее", – говорится в материале.

Авторы напоминают, что Лагун не только активно работал с Россией в прошлом, но и продолжает иметь бизнес в Крыму, зарегистрированный по российским законам. Речь идет о ряде компаний в Ялте, владеющих недвижимостью, предприятия агросектора, а также бизнесы, имеющих в собственности пляжную инфраструктуру. Кроме того, он также выводил через оффшоры миллиарды рефинансирования якобы за счет средств налогоплательщиков.

В период активной работы "Дельта банка" более 1 миллиарда долларов было направлено через сомнительные транзакции в более 50 компаний на Кипре, Гонконге, Панаме, Сейшельских островах, Великобритании и в Украине. Многие из этих компаний имели бенефициаров, директоров или бухгалтеров, явно связанных с банком Лагуна,

– говорится в статье.

Сейчас Лагун пытается списать с себя долги, которые накопились перед Нацбанком, государственными банками и коммерческими структурами, что, по подсчетам, нанесет ущерб Украине на более 1,2 миллиарда долларов. С 2023 года Лагун пытается реализовать беспрецедентный иск о собственном банкротстве как физического лица.

В заявлении о собственном "плачевном" финансовом состоянии экс-владелец "Дельта Банка" признал долги на 7 миллиардов гривен, из которых 6 миллиардов гривен (по другим подсчетам – почти 12 миллиардов) предложил списать, а остаток – выплачивать несколько сотен лет со своей "зарплаты" в Вене на уровне 14 тысяч гривен в месяц.

Еще одним поводом для санкций должно было бы стать сотрудничество с Кириллом Дмитриевым – председателем Российского фонда прямых инвестиций, который, как сообщалось, один из переговорщиков от России по мирному урегулированию войны в Украине. Лагун и Дмитриев, напоминает издание, стояли у истоков Дельта банка.

"Еще в середине 2000-х Дмитриева и Лагуна познакомил Виктор Пинчук, писал "старый" Forbes. Кроме инвестиций в банк, у пары была своя коллекторская компания, которая обрабатывала самых злостных неплательщиков. В совместных проектах того времени Лагун и Дмитриев очевидно не были равноправными партнерами: россиянин украинского происхождения верховодил и выделял деньги на развитие, в том числе из российского государственного фонда. Именно после начала сотрудничества Лагун резко нарастил операции с российскими контрагентами. Задачей Лагуна было развивать "курицу, которая несет золотые яйца", причем не только в Украине, но и в России и Беларуси, где работали "сестринские" финучреждения" – сказано в статье.

Возможно, в условиях, складывающихся, Лагун захочет стать посредником по решению экономических вопросов в Украине. Или вообще вернуться на бизнес-арену с новыми проектами скупки за бесценок активов в интересах россиян. В случае успеха этого плана возвращения более 1,2 миллиарда долларов средств украинцев с оффшорных счетов разветвленной империи Лагуна по всему миру станет лишь призрачной мечтой,

– говорится в материале.

Авторы не исключают, что бывший опальный банкир, вероятно, хотел бы даже начать инвестировать в восстановление Украины, или вообще стать экономическим агентом россиян после достижения мирных договоренностей, какими бы ни были их условия. И отмечают, что предотвратить это могло бы наложение санкций на Лагуна.