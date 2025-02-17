В середине января Владимир Зеленский ввел в действие новые санкции против пропагандистов, которые работают на Россию, и коллаборационистов. В список попала и Светлана Крюкова, передает 24 Канал со ссылкой на "Украинскую правду".

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Известно, что около полуночи 13 февраля в Деснянском районе Киева сгорел Range Rover Крюковой. Пропагандистка рассказала, что санкции, которые ввели против нее, запрещают водить транспорт, поэтому она пользовалась услугами водителя. По вечерам водитель забирал авто к себе на район и парковал под домом. Там, по словам Крюковой, и произошел инцидент.

Как рассказали в полиции, пламя повредило квартиру второго этажа дома и фасад. К счастью, пострадавших не было. Само авто полностью сгорело. Сейчас правоохранители пытаются установить, что это было – "взрыв" или "поджог".

Между тем Крюкова сказала, что ей хорошо известны заказчики. Пропагандистка заметила, что имеет широкий круг врагов. Среди них она вспомнила блогера Игоря Лаченкова и активиста Дениса Кошельника, с которым судится.

Очевидно, что есть у меня и недоброжелатели в Офисе президента... Сегодня узнала для себя новую фамилию – Дмитрий Литвин,

– рассказала в комментарии журналистам подсанкционная Крюкова.

Справка: Дмитрий Литвин – советник президента.

Напомним, что в сентябре 2024 года Крюкова подала в суд на Лаченкова из-за "защиты чести и достоинства". Кроме Лаченкова иск от Крюковой получили блогеры Роман Синицын (Балан) и Евгений Пронин.

Отметим, что защищать интересы пропагандистки должен был адвокат Алексей Шевчук, который ранее вел дела Геннадия Корбана, Ильи Кивы, Александра Онищенко, Борислава Розенблата.