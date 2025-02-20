За інформацією "РБК-Україна", з 2007 року компанією володіє Georgian American Eloise, контрольний пакет акцій належить олігархам Коломойському та Боголюбову, інформує 24 Канал.

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Згадані активи наразі заморожені Високим судом Лондону в рамках справи за позовом ПриватБанку до ексвласників. У 2020 році Georgian Manganese заснувала дочірню ТОВ "GM trading" у Москві, яка займалася імпортом та перепродажем сировини на російському ринку.

Згідно з даними за 2021 рік, Грузія забезпечила 51% імпорту марганцевих феросплавів до РФ, головним постачальником виступила Georgian Manganese LLC – на її долю приходиться 40% від загального об'єму імпорту.

Марганець – ключовий елемент виробництва ВПК, без нього неможливо виготовляти броню. Через нестачу та низьку якість власної сировини, РФ завжди була залежна від імпорту марганцю. Але торгівля грузинського бізнесу українських олігархів з РФ продовжилася і навіть збільшилася після повномасштабного вторгнення в Україну.

Станом на травень 2022 року Georgian Manganese LLC входила в топ-10 грузинських компаній, які торгують з Росією. У 2023 році Росія була найбільшим ринком збуту грузинських феросплавів (38%), випереджаючи США (25%) та Туреччину (22%).

Як зазначали місцеві ЗМІ, Georgian Manganese LLC припинила публікувати публічні фінансові звіти, хоча це передбачено законом. Останній документ за 2021 рік було оприлюднено, а згодом видалено з урядового порталу звітності. Ключовими імпортерами марганцевих феросплавів були Челябінський електрометалургійний (80% виробництва країни) та Західно-Сибірський металургійний комбінати.

У 2024 році суд скасував приватизацію ЧЕМК та повернув завод у власність держави. У Генпрокуратурі зазначають, що підприємства групи ЧЕМК є найбільшими в країні виробниками феросплавів, які використовуються при виготовленні високоякісної сталі для військової техніки, жарозривних авіаційних двигунів, ударостійких стволів озброєнь та бронебійних снарядів. У позові уточнюється, що заводи "входили з оборонними підприємствами до тісно пов'язаної коопераційної групи з виготовлення систем та елементів озброєння".