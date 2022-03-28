Грузинское правительство боится Россию как огня, – Семиволос об отвоевания земель у России
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если бы Грузия сейчас решила отвоевать свои территории, то это очень помогло бы Украине. В правительстве этой страны неодобрительно отреагировали на такой призыв.
Руководство Грузии напугано, поэтому вероятнее всего не пойдет на это. Такое мнение в эфире 24 канала высказал президент Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
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Власть Грузии боится Россию
По его словам, у грузинского правительства нет свободы для того, чтобы принимать подобные решения. Именно поэтому они не будут делать таких шагов.
Действующее грузинское правительство боится как огня даже гипотетической ситуации отвоевания своих территорий у России. Они пришли к власти не как полностью пророссийские, но в значительной степени напуганные Кремлем,
– заявил Семиволос.
Об этом нужно говорить
Как он отметил, Украине сыграло бы на руку открытие второго фронта для России. Однако, к сожалению, сейчас это невозможно.
"Впрочем, это не значит, что не нужно вести такие переговоры. Власть Грузии – не навсегда. Рано или поздно она сменится, и этот вопрос может быть актуален", – подчеркнул Семиволос.
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