Керівництво Грузії перелякане, тому, найімовірніше, не піде на це. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Влада Грузії боїться Росію

За його словами, у грузинського уряду немає волі для того, аби ухвалювати такі рішення. Саме тому вони не робитимуть таких кроків.

Чинний грузинський уряд боїться як вогню навіть гіпотетичної ситуації відвоювання своїх територій у Росії. Вони прийшли до влади не як цілком проросійські, але значною мірою налякані Кремлем,

– заявив Семиволос.

Про це потрібно говорити

Як він зауважив, Україні зіграло б на руку відкриття другого фронту для Росії. Однак, на жаль, зараз це неможливо.

"Втім, це не означає, що не треба вести такі переговори. Влада Грузії – не назавжди. Рано чи пізно вона зміниться, і це питання може бути актуальним", – підкреслив Семиволос.

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