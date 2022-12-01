1:0 в пользу Гринча: грузовик из легендарной рекламы Coca-Cola вспыхнул, как спичка

2022 год не пощадил даже сказочный грузовик из легендарной рекламы Coca-Cola. В Бухаресте он вспыхнула, как спичка.

Видео с пылающим грузовиком опубликовали в сети в конце ноября. Похоже, Гринч решил нанести удар перед наступлением времени зимних чудес.

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Водитель автомобиля успел спастись. К счастью, никто не пострадал. В конце концов, пожарным удалось усмирить пламя. Пока неизвестно, как сильно пострадал грузовик: сможет ли он продолжить работать или придется уйти из автопарка Санты на пенсию.

В Бухаресте горел грузовик из легендарной рекламы Coca-Cola: смотрите видео

В сети люди заметили, что "каков был год, таков и праздник".

В Турции вспыхнул мощный пожар на химическом заводе

В провинции Денизли в Турции вспыхнул мощный пожар на местном химзаводе. Сначала раздались взрывы, а затем территорию охватил огонь. К счастью, работников химзавода удалось эвакуировать. На место инцидента оперативно прибыли пожарные. Никаких деталей о причинах пожара пока не раскрыли.

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