Відео з вантажівкою, яка палає, опублікували у мережі наприкінці листопада. Схоже, Грінч вирішив завдати удару перед настанням часу зимових див.

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Водій автівки встиг врятуватися. На щастя, ніхто не постраждав. Зрештою, вогнеборцям вдалося приборкати полум'я. Наразі невідомо, як сильно постраждала вантажівка: чи зможе вона продовжити працювати, чи доведеться піти з автопарку Санти на пенсію.

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У мережі люди зауважили, що "який був рік, таке й свято".

У Туреччині спалахнула потужна пожежа на хімічному заводі

У провінції Денізлі у Туреччині спалахнула потужна пожежа на місцевому хімзаводі. Спершу пролунали вибухи, а тоді територію охопив вогонь. На щастя, працівників хімзаводу вдалося евакуювати. На місце інциденту оперативно прибули вогнеборці. Жодних деталей про причини пожежі наразі не розкрили.

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