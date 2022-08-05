Грузовик с краденым украинским зерном устроил кровавое ДТП под Севастополем

Вблизи временно оккупированного Севастополя грузовик с краденым украинским зерном устроил смертельное ДТП. Погиб один человек.

Кроме того, по данным российских СМИ, пострадали около 20 человек. Среди них есть дети, сообщает 24 канал .

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Подробности о кровавом ДТП под Севастополем

россия продолжает массово грабить временно оккупированные территории Украины. Кстати, в августе СБУ назвала предателей, которые помогли стране-оккупанту похитить более 650 тысяч тонн зерна.

Грузовик, перевозивший краденое зерно, зафиксировали вблизи Севастополя. Кадры ДТП опубликовали в сети. На видео видно, как КАМАЗ таранит машины, а потом вспыхивает. В небо поднимается столб черного дыма.

По данным СМИ, столкновение произошло с 9 легковыми автомобилями и еще одним грузовиком. Оккупанты вероятной причиной ДТП называют неисправность тормозной системы.

В соцсетях очевидцы рассказывают, что грузовик никак не мог затормозить. Он просто летел вперед, сметая все на своем пути.

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Суда, перевозившие украденное зерно, арестовали

Офис генпрокурора сообщил, что Украина арестовала 4 судна, которые возили украденное украинское зерно. россия превратила временно оккупированный Крым в так называемую "серую зону" для перевозки награбленного.

Арестовали следующие суда:

Матрос Кошка";

"Матрос Позинич";

"Михаил Ненашев";

Finikia (сирийское судно).

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