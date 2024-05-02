Инцидент произошел в селе Жерге-Тал в Джалал-Абадской области во время республиканского конкурса. Сотни детей читали отрывки из киргизского эпоса “Манас”.
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Водитель оставил грузовик на склоне
По словам киргизских правоохранителей, грузовик должен был с борта раздавать мороженое присутствующим.
По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводилось мероприятие. Почему машина покатилась вниз и протаранила детей, пока неизвестно,
– сообщили в милиции.
На видео, которое распространяют сети видно, что неконтролируемый Hyundai Porter, с которого продавали мороженое, поехал в толпу детей. В результате инцидента ранения получили 29 детей в возрасте от 9 до 16 лет. Из них 18 были госпитализированы, 7 из них находятся в реанимации, 3 – в тяжелом состоянии.
Грузовик с мороженым в Кыргызстане въехал в толпу детей: смотрите видео
Чрезвычайные происшествия в Украине и мире
- Ночью 1 мая в провинции Гуандун, что на юге Китая, произошел обвал участка проезжей части скоростной автомагистрали. Авария повлекла за собой несколько десятков жертв и пострадавших. К спасательной операции были привлечены 500 человек. Сначала сообщалось о 19 погибших. Впрочем, во время поисков было обнаружено еще 17 тел.
- По состоянию на утро 2 мая известно о 36 жертвах. Еще 30 человек находятся в медучреждениях – их жизни ничего не угрожает.
- 27 апреля в Запорожском цирке во время представления двое артистов упали с высоты. Пострадавшие гимнасты-подростки – 15-летний парень и 12-летняя девушка. Во время представления в городском цирке они не удержались на канате и сорвались с 3-метровой высоты на арену. Обоих доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Сейчас дети находятся в больнице, угрозы их жизни нет.