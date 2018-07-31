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Грузовик сокрушил жилой дом, перед этим убив пешехода

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Грузовик сбил пешехода и врезался в жилой дом на Николаевщине
Грузовик сбил пешехода и врезался в жилой дом на Николаевщине / "Новости N"

Утром, 31 июля, в Первомайске Николаевской области седельный тягач Renault с полуприцепом врезался в жилой дом, а предшествовало этому то, что машина выехала за пределы проезжей части и, как итог, сбила пешехода.

Об этом пишет местное издание "Новости N".

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Подчеркивается, что грузовик перевозил комплектующие для металлопластиковых окон.

"Машина ехала по улице Киевской в направлении центра города. На спуске, возле автозаправки "ОККО", водитель не справился с управлением, не вписался в крутой поворот, выехал за пределы проезжей части и врезался в жилой дом, после этого снеся несколько бигбордов", – отмечают журналисты.

Добавим, что в результате ДТП погиб пешеход, который проходил в этот момент по тротуару.

Относительно дома, который протаранил автомобиль, то он является частично разрушенным и на него высыпался груз из полуприцепа. Были ли в тот момент внутри дома люди, не сообщается.

Как установили представители ресурса, водитель грузовика – 26 летний житель Херсонщины. Сейчас он с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами находится в местной больнице: его состояние расценивается как тяжелое, но стабильное, медики оказывают мужчине всю необходимую помощь.

На месте происшествия работали также полиция, спасатели – последние пытаются разобрать завалы, чтобы выяснить, есть ли в доме люди.

Грузовик сбил насмерть мужчину и врезался в дом на Николаевщине: видео

Напомним, недавно в Одесской области водитель автомобиля, двигаясь по одной из улиц, не справился с управлением и в итоге врезался в стену магазина. В результате один человек погиб и двое были госпитализированы.

Теги: Новости Украины Жертвы Аварии и ДТП Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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