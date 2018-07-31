Вантажівка розтрощила житловий будинок, перед цим убивши пішохода

Уранці 31 липня у Первомайську Миколаївської області cідловий тягач Renault з напівпричепом врізався у житловий будинок, а передувало цьому те, що машина виїхала за межі проїзної частини та, як підсумок, збила пішохода.

Про це пише місцеве видання "Новости N".

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Підкреслюється, що вантажівка перевозила комплектуючі для металопластикових вікон.

"Машина їхала вулицею Київською у напрямку центру міста. На спуску, біля автозаправки "ОККО", водій не впорався з керуванням, не вписався в крутий поворот, виїхав за межі проїзної частин та врізався у житловий будинок, після цього знісши кілька бігбордів", – зазначають журналісти.

Додамо, що у результаті ДТП загинув пішохід, який проходив в цей момент тротуаром.

Щодо будинку, який протаранив автомобіль, то він є частково зруйнованим і на нього висипався вантаж з напівпричепа. Чи були у той момент всередині будинку люди, не повідомляється.

Як встановили представники ресурсу, водій вантажівки – 26 річний житель Херсонщини. Наразі він із закритою черепно-мозковою травмою та переломами перебуває у місцевій лікарні: його стан розцінюється як важкий, але стабільний, медики надають чоловіку всю необхідну допомогу.

На місці події працювали також поліція, рятувальники – останні намагаються розібрати завали, щоб з'ясувати, чи є в будинку люди.

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Нагадаємо, нещодавно на Одещині водій автомобіля, рухаючись однією з вулиць, не впорався з керуванням та у підсумку врізався у стіну магазину. У результаті одна людина загинула та двох було госпіталізовано.