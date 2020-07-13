В Украине перегруженные фуры сильно уничтожают дороги. Несмотря на запрет, они продолжают ездить и нарушать закон. Как решить эту проблему – читайте далее в комментарии эксперта для 24 канала.

О "войне" с водителями грузовиков, взрыве гранаты на Луганщине, отличии ВНО на оккупированных территориях и как полицейские помогали роженице доехать в роддом – в программе "Ты смотри!" на 24 канале.

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"Война" с водителями грузовиков

Экс-заместитель министра инфраструктуры Владимир Шульмейстер отметил, что во всем мире существует контроль за перегруженными фурами. Если этого не делать, то дороги будут уничтожаться очень быстро. В то же время если делать дороги, которые смогут выдержать любой вес – в этом случае дороги будут "золотыми", очень дорогими.

Самое интересное, что министр Криклий, который скорее был еще депутатом, приходил ко мне на лекции и слушал об этой теме. Однако до сих пор эта проблема не решена. К тому же, вмешался президент, который к этому не имеет никакого отношения,

– сказал Шульмейстер.

Справка. Президент Украины Владимир Зеленский возмутился, что водители ездят на перегруженном транспорте по дорогам, на которых это запрещено. Об этом он узнал, когда присоединился к закрытому чату дальнобойщиков в вайбере. Президент назвал водителей "засранцами".

В то же время Шульмейстер уверен, что нарушать закон водителей заставляет именно государство. "Государство заставляет компании с хорошей репутацией нарушать закон. Те компании, которые не нарушают – не имеют шансов на выживание. Или ты остаешься на рынке, нарушаешь закон и уничтожаешь дороги, или у тебя нет смысла жить в этой стране. Надо куда-то ехать, где существуют законы", – объяснил экс-заместитель министра инфраструктуры.

► Как решить проблему

Также эксперт объяснил, что для того, чтобы решить эту проблему, к примеру, в Николаеве, где недавно произошел конфликт, недостаточно обустроить только кольцевую дорогу, ведь порт расположен внутри города. По словам Шульмейстера, надо строить и железнодорожный и речной транспорт, чтобы равномерно развивалась инфраструктура в Украине.

"Это как нейросистемы – все связано. Если страдает железная дорога – отходят транспортно-автомобильные дороги. Река могла взять бы на себя часть груза", – подытожил Шульмейстер.

Взрыв гранаты в машине полицейских на Луганщине

В городе Ровеньки, что на Луганщине, полицейские пришли к одному из боевиков, чтобы привлечь его к ответственности за дезертирство. Тот решил отбиваться от них. Когда у него закончились патроны – бросил в машину гранату. Полицейские погибли.

Журналист и блогер Денис Казанский подтвердил, что полицейских убили еще до взрыва гранаты.

Они погибли на самом деле не от взрыва гранаты. Человека, который их убил, задержали. Он пытался еще убить других полицейских так называемой ЛНР,

– подтвердил Казанский.

Взрыв гранаты в машине: видео

На оккупированных территориях хотят отменить ВНО

Детям с оккупированных территорий позволили поступать в украинские вузы без ВНО. Такое заявление возмутило многих украинцев, однако Денис Казанский отметил, что он поддерживает такую ​​инициативу.

Интересно Зеленский подписал закон, позволяющий детям с оккупированных территорий поступать в вузы без ВНО

"Поддерживаю любые меры, которые помогут людям переехать в Украину и устроиться здесь. Я считаю, что именно за язык там надо бороться. За молодежь надо бороться. Мы не сможем перевоспитать пенсионеров, однако людей, которым 15 – 16 лет, сможем" – сказал Казанский.

Многие из этих людей реально хотят вырваться оттуда, но не у всех есть возможность. Поэтому надо им помогать,

– заверил блогер.

Казанский уверен, что на оккупированных территориях есть проукраинские люди. Именно таких людей, по его словам, "мы должны приветствовать на нашей территории и их оттуда вытянуть". Если нет – они впоследствии могут превратиться в боевиков.

Полицейские помогли роженице доехать в роддом

На Волыни полицейские помогли женщине, у которой начались схватки. Муж роженицы вез жену в роддом, однако, понимая, что на дорогах образовались большие пробки, он обратился за помощью к правоохранителям.

Мужчина подбежал к машине патрульных и объяснил ситуацию. Копы сразу включили серену и организовали сопровождение для машины, в которой находилась роженица. К счастью, все закончилось благополучно.