В Україні перевантажені фури сильно знищують дороги. Попри заборону, вони продовжують їздити та порушувати закон. Як вирішити цю проблему – читайте далі у коментарі експерта для 24 каналу.

Про "війну" з водіями вантажівок, вибух гранати на Луганщині, відміну ЗНО на окупованих територіях та як поліцейські допомагали породіллі доїхати у пологовий – у програмі "Ти дивись!" на 24 каналі.

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"Війна" з водіями вантажівок

Ексзаступник міністра інфраструктури Володимир Шульмейстер зазначив, що в усьому світі існує контроль за перегруженими фурами. Якщо цього не робити, то дороги знищуватимуться дуже швидко. Водноча якщо робити дороги, які зможуть витримати будь-яку вагу – в цьому випадку дороги будуть "золотими", дуже дорогими.

Найцікавіше, що міністр Криклій, який швидше ще був депутатом, приходив до мене на лекції і слухав про цю тему. Однак досі ця проблема не вирішена. До того ж, вмішався президент, який до цього не має жодної причетності,

– сказав Шульмейстер.

Довідка. Президент України Володимир Зеленський обурився, що водії їздять перевантаженим транспортом дорогами, на яких це заборонено. Про це він дізнався тоді, коли доєднався у закритий чат далекобійників у вайбері. Президента назвав водіїв "засранцями".

Водночас Шульмейстер впевнений, що порушувати закон водіїв змушує саме держава. "Держава заставляє компанії з гарною репутацією порушувати закон. Ті компанії, які не порушують – не мають шансів на виживання. Або ти залишаєся на ринку, порушуєш закон і знищуєш дороги, або в тебе нема сенсу жити в цій країні. Треба кудись їхати, де існують закони", – пояснив ексзаступник міністра інфраструктури.

► Як вирішити проблему

Також експерт пояснив, що для того, аби вирішити цю проблему, до прикладу, у Миколаєві, де нещодавно трапився конфлікт, недостатньо облаштувати лише кільцеву дорогу, адже порт розташований всередині міста. За словами Шульмейстера, треба будувати і залізничний і річковий транспорт, аби рівномірно розвивалась інфраструктура в Україні.

"Це як нейросистема – все пов'язано. Якщо страждає залізнична дорога – відходять транспортно-автомобільні дороги. Ріка могла взяти б на себе частину вантажу", – підсумував Шульмейстер.

Вибух гранати в машині поліцейських на Луганщині

У місті Ровеньки, що на Луганщині, поліцейські прийшли до одного з бойовиків, щоб притягнути його до відповідальності за дезертирство. Той вирішив відбиватися від них. Коли у нього закінчились патрони – кинув у машину гранату. Поліцейські загинули.

Журналіст та блогер Денис Казанський ствердив, що поліцейських вбили ще до вибуху гранати.

Вони загинули насправді не від вибуху гранати. Людину, яка їх вбила, затримали. Він намагався ще вбити інших поліцейських так званої ЛНР,

– ствердив Казанський.

Вибух гранати в машині: відео

На окупованих територіях хочуть відмінити ЗНО

Дітям з окупованих території дозволили вступати в українські виші без ЗНО. Така заява обурила багатьох українців, однак Денис Казанських зазначив, що він підтримує таку ініціативу.

Цікаво Зеленський підписав закон, що дозволяє дітям з окупованих територій вступати у виші без ЗНО

"Підтримую будь-які заходи, які допоможуть людям переїхати в Україну і влаштуватися тут. Я вважаю, що саме за мову там треба боротися. За молодь треба боротися. Ми не зможемо перевиховати пенсіонерів, однак людей, яким 15 – 16 років, зможемо", – сказав Казанський.

Багато з цих людей реально хочуть вирватись звідти, але не у всіх є можливість. Тому треба їм допомагати,

– запевнив блогер.

Казанський впевнений, що на окупованих територіях є проукраїнські люди. Саме таких людей, за його словами, "ми маємо вітати на нашій території і їх звідти витягнути". Якщо ні – вони згодом можуть перетворитись на бойовиків.

Поліцейські допомогли породіллі доїхати у пологовий

На Волині поліцейські допомогли жінці, у якої почались перейми. Чоловік породіллі віз дружину у пологовий будинок, однак, розуміючи, що на дорогах утворились великі затори, він звернувся за допомогою до правоохоронців.

Чоловік підбіг до машини патрульних та пояснив ситуацію. Копи одразу включили серену та організували супровід для машини, у які перебувала породілля. На щастя, все закінчилось щасливо.