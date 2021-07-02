Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку возле Гавайских островов: люди выжили

Грузовой самолет Boeing 737 совершил аварийную посадку в океан возле Гавайских островов. Предварительно известно, что это случилось из-за проблем с двигателем.

На борту находились 2 члена экипажа. Предварительно известно, что их удалось спасти.

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Самолет возле Гавайских островов аварийно приземлился

Предварительно известно, что большой грузовой самолет Boeing 737 упал в океан ориентировочно в 1:45 в ночь на 2 июля. Это случилось возле берегов Гонолулу, что недалеко от Гавайских островов. Предварительно известно, что у Boeing 737 начались проблемы с двигателем после вылета из Гонолулу.

Пилоты сообщали о проблемах с двигателем и пытались вернуться в Гонолулу, и были вынуждены посадить самолет на воду,

– говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США.

Членов экипажа спасла береговая охрана, однако нет подробностей о состоянии здоровья людей. Известно только, что одного из членов экипажа доставили в медицинский центр, а другого – на лодке на берег.

Предварительно известно, что самолет принадлежит компании Transair, которая занимается грузовыми перевозками между островами на Гавайях.

Как осуществлялся полет: смотрите видео

Кстати, Федеральное управление гражданской авиации (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте проведут расследование, чтобы выяснить причины аварийной посадки и все детали инцидента.