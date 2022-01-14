Грызлов официально стал послом России в Минске

Президент России Владимир Путин назначил послом России в Минске Бориса Грызлова. Российский чиновник также является пока еще действующим представителем Москвы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Глава Кремля 14 января подписал официальный указ о назначении. Теперь Грызлов станет пятым главой дипломатического представительства страны-агрессора в Минске с 2018 года.

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Предшественник не задержался в должности и года

Путин в то же время издал и другой указ, которым освободил предшественника Грызлова Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Его назначили послом России в Беларуси в марте 2021 года.

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В Минобороны рассказывали, что во время заседания Трехсторонней контактной группы 22 декабря 2021 года договорились и дальше соблюдать соглашение о режиме тишины на Донбассе.

Россия отвергала предложение о заседании ТКГ, которое инициировала украинская сторона на 29 декабря 2021 года. Страна-агрессор заявляла, что это – "нецелесообразно". Следующее очередное заседание запланировано на 26 января 2022 года.

В Трехсторонней контактной группе также отмечали, что Россия не предпринимает никаких действий для обмена пленными. Москва полностью игнорирует эту тему. На последнем заседании по этому вопросу не поставили точку. Украинская сторона надеется, что это решат до Крещения.

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Борис Грызлов в 2001 – 2003 годах был министром внутренних дел России, затем депутатом четырех созывов Госдумы. С 2003 по 2011 год он был спикером Госдумы. Грызлов также возглавляет высший совет властной партии "Единая Россия".