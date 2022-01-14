Грызлов официально стал послом России в Минске

14 января 2022 , 18:04
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указ Владимира Путина

Президент России Владимир Путин назначил послом России в Минске Бориса Грызлова. Российский чиновник также является пока еще действующим представителем Москвы в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Глава Кремля 14 января подписал официальный указ о назначении. Теперь Грызлов станет пятым главой дипломатического представительства страны-агрессора в Минске с 2018 года.

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Предшественник не задержался в должности и года

Путин в то же время издал и другой указ, которым освободил предшественника Грызлова Евгения Лукьянова от обязанностей российского посла в Минске. Его назначили послом России в Беларуси в марте 2021 года.

Обратите внимание! Борис Грызлов в 2001 – 2003 годах был министром внутренних дел России, затем депутатом четырех созывов Госдумы. С 2003 по 2011 год он был спикером Госдумы. Грызлов также возглавляет высший совет властной партии "Единая Россия".

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Автор: Оксана Княжик