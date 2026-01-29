Изъяли 1,5 килограмма взрывчатки: что известно об операции ГСЧС на Киевщине
- На Киевщине водолазы-саперы ГСЧС изъяли из озера обломки российского дрона с 1,5 кг взрывчатки.
- Специалисты предостерегают об опасности обломков БпЛА и взрывчатых элементов в воде, запрещая их самостоятельное обезвреживание.
В Киевской области водолазы-саперы ГСЧС при обследовании озера обнаружили взрывоопасный предмет который содержал около 1,5 килограмма взрывчатки. Операция проводилась на месте вероятного падения обломков российского дрона.
Об этом сообщила ГСЧС Украины в своем телеграм-канале.
Как ГСЧС обезвредили обломок со взрывчаткой?
Водолазы-саперы ГСЧС 29 января 2026 года провели операцию по извлечению обломков БпЛА из озера на Киевщине. Как отметили в сообщении, это было вероятным местом падения обломков дрона после очередной российской атаки. Обнаруженный взрывоопасный предмет содержал около 1,5 килограмма взрывчатки.
Водолазы-саперы ликвидировали обломки дрона / фото ГСЧС
Специалисты также отметили, что обломки БпЛА и взрывные элементы могут представлять смертельную опасность даже после длительного пребывания в воде. Они предупредили, о запрете касаться, перемещать или пытаться самостоятельно обезвреживать такие находки.
Что известно о последних инцидентах в Киеве?
В Киеве мужчина провалился под лед на Днепре вблизи парка Наталка во время скайсерфинга в воскресенье, 25 января. Пострадавший оказался в ледяной воде примерно в 100 метрах от берега.
В столице вечером 18 января произошло возгорание хозяйственной постройки на территории частной усадьбы на улице Мира в Деснянском районе.
Спасатели около 22:36 12 января получили сообщение о возгорании на проспекте Литовском, что в Киеве. Пожар произошел в металлическом киоске на территории рынка.