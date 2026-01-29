Изъяли 1,5 килограмма взрывчатки: что известно об операции ГСЧС на Киевщине

В Киевской области водолазы-саперы ГСЧС при обследовании озера обнаружили взрывоопасный предмет который содержал около 1,5 килограмма взрывчатки. Операция проводилась на месте вероятного падения обломков российского дрона.

Об этом сообщила ГСЧС Украины в своем телеграм-канале.

Как ГСЧС обезвредили обломок со взрывчаткой?

Водолазы-саперы ГСЧС 29 января 2026 года провели операцию по извлечению обломков БпЛА из озера на Киевщине. Как отметили в сообщении, это было вероятным местом падения обломков дрона после очередной российской атаки. Обнаруженный взрывоопасный предмет содержал около 1,5 килограмма взрывчатки.

Водолазы-саперы ликвидировали обломки дрона / фото ГСЧС

Специалисты также отметили, что обломки БпЛА и взрывные элементы могут представлять смертельную опасность даже после длительного пребывания в воде. Они предупредили, о запрете касаться, перемещать или пытаться самостоятельно обезвреживать такие находки.

Что известно о последних инцидентах в Киеве?