Про це повідомила ДСНС України у своєму телеграм-каналі.
Як ДСНС знешкодили уламок з вибухівкою?
Водолази-сапери ДСНС 29 січня 2026 року провели операцію з вилучення уламків БпЛА з озера на Київщині. Як зазначили в повідомленні, це було ймовірним місцем падіння уламків дрона після чергової російської атаки. Виявлений вибухонебезпечний предмет містив близько 1,5 кілограма вибухівки.
Водолази-сапери ліквідували уламки дрона / фото ДСНС
Фахівці також наголосили, що уламки БпЛА та вибухові елементи можуть становити смертельну небезпеку навіть після тривалого перебування у воді. Вони попередили, про заборону торкатися, переміщувати чи намагатися самостійно знешкоджувати такі знахідки.
Що відомо про останні інциденти в Києві?
