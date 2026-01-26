На допомогу йому прийшли рятувальники. Про це повідомляє "Муніципальна охорона".

Дивіться також Зірвався з 20 метрів: на енергооб'єкті в Києві загинув рятувальник Олександр Питайчук

Як рятували чоловіка?

Спершу повідомили, що у районі кафе на набережній біля парку Наталка людина провалилася під лід, після чого муніципали оперативно прибули на виклик.. На місце одразу викликали рятувальників, швидку допомогу та інші служби.

Водночас один зі свідків, попри всі застереження, згідно з оприлюдненою інформацією, вирішив самотужки допомогти постраждалому. Утім, пройшовши вже близько 50 метрів, він також провалився під лід і опинився в небезпеці.

Не гаючи часу, охоронники Денис Гаврилов і Єгор Русаков вийшли на лід і з максимальною обережністю спільними зусиллями витягли другого потерпілого на берег. Згодом прибули рятувальники, які за допомогою спеціального обладнання дістали першого чоловіка з води,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що його у вкрай тяжкому стані передали медикам, після чого чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення.

У Києві чоловік провалився під лід: дивіться відео

Інші інциденти у Києві