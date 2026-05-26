ГСЧС впервые за время полномасштабной войны подняла авиацию ради спасения 8-месячного ребенка

Состояние 8-месячного пациента "Охматдета" требовало срочной трансплантации печени. Участие в спасении малыша принял экипаж ГСЧС.

Донорская печень может оставаться жизнеспособной вне тела около 10 часов, поэтому транспортировка органа требовала максимальной оперативности. Обычная машина для этой миссии не подходила. Об этом рассказали в ГСЧС.

Как ГСЧС приняли участие в спасении 8-месячного мальчика?

Тогда гендиректор "Охматдета" обратился к медицинской службе ГСЧС с просьбой помочь. Спасатели отреагировали мгновенно. Они согласились впервые за время большой войны поднять в небо свою авиацию.

Пока медики завершали изъятие донорского органа, спасатели уже готовили вертолет к взлету. Полет происходил во взаимодействии с Силами обороны, которые обеспечивали безопасность воздушного пространства.

Транспортировка органа в Киев заняла около 1,5 часов. Это позволило сократить время доставки и дополнительно выиграть несколько часов для проведения трансплантации. По прибытии орган передали трансплантологам, которые сразу начали 14-часовую операцию.

В "Охматдете" рассказали, что несколько месяцев назад у маленького Ромы из Волыни обнаружили атрезию желчных путей. Это сложное врожденное заболевание, при котором нарушается отток желчи.

Врачи пытались максимально стабилизировать состояние ребенка и поддерживать работу организма. Однако такое лечение могло лишь временно замедлить развитие болезни. Из-за быстрого ухудшения состояния печени пересадка стала жизненно необходимой.

Ни один из родственников не мог стать донором, поэтому врачи ждали неродственное донорство. Такой шанс появился в апреле – через четыре месяца ожидания, благодаря посмертному донору. После подтверждения совместимости нужно было срочно доставить орган в Киев, ведь он был в 400 километрах от столицы.

Отдельным вызовом стало то, что донор был взрослым человеком. Итак, нужно было дополнительное время на хирургическое уменьшение печени.

Когда мне сказали, что ради Ромы подняли вертолет в небо – я не могла поверить, я расплакалась и благодарила за этот шанс для моего сыночка. После трансплантации я не узнала его. Он выглядел абсолютно здоровым: его глаза были белыми, состояние кожи улучшилось, и он улыбался. Я буду до конца жизни бесконечно благодарна каждому, кто приобщился к спасению моего мальчика,

– цитируют в "Охматдете" слова мамы Ольга.

Через месяц после трансплантации Ромчик, наконец, отправился домой.

Спасатели приняли участие в спасении маленького Ромы / Фото "Охматдет" и ГСЧС