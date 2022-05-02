ГСЧС показала видео последствий ракетного удара российских убийц по Одессе

Сегодня, 2 мая, российские оккупанты ударили ракетой по жилому зданию в Одессе. В ГСЧС опубликовали видео последствий обстрела.

Двухэтажное здание почти полностью разрушено. Спасатели пытались ликвидировать пожар, возникший в результате обстрела.

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Пожар и разрушение – следствие "русского мира"

На момент попадания российской ракеты в здании находились пять человек. 15-летний подросток погиб, еще одна несовершеннолетняя девушка попала в больницу. С другими очевидцами взрыва работают психологи из ГСЧС.

Снова гибель, и снова ребенок. Сколько еще украинских детей нужно убить тем подобиям людей, чтобы захлебнуться собственной кровью? Пожары и разрушенные здания – вот они, последствия "русского мира"… – отмечают в ГСЧС.

Последствия российского обстрела в Одессе: смотрите видео

Ударная волна повредила здание церкви столичного патриархата. Как уточнила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк, там повредило окна, стену и крышу. Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в церкви вообще снесло крышу.

По словам Натальи Гуменюк, в Одесской области также зафиксировали ударный беспилотник, который до этого враг не использовал. Он может не только собирать информацию, но и наносить удары. К счастью, силы ПВО уничтожили его над морем.

Добавим, воздушную тревогу в Одессе объявили примерно в 18:33. Почти сразу в городе произошел взрыв. Власти призывают всех граждан не пренебрегать сиренами и сразу направляться в укрытие. Это может спасти жизнь. Игнорировать сирены – небезопасно. Важно также помнить, что фотографировать или снимать видео мест "прилета" запрещено. Впоследствии власти сами обнародуют информацию, которая уже не сможет навредить.

Кроме этого, в Одессе длится затяжной комендантский час. Он начался в 22:00 1 мая, а закончится – в 5:00 3 мая. Его ввели, чтобы избежать различных возможных провокаций, которые россияне могли совершить на 2 мая. Тогда в 2014 году произошел конфликт между украинскими и пророссийскими силами в Одессе. Недавно журналисты продемонстрировали, как живет город во время такого комендантского часа: на улицах невероятная тишина.

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