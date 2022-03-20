В ГСЧС показали, что осталось от многоэтажки, в которую попали обломки ракеты

В многоэтажку Киева 20 марта попали обломки ракеты. Ее подло запустили российские оккупанты.

Спасатели показали видео с места происшествия. ГСЧС борются с последствиями.

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В Святошинском районе столицы, где в результате попадания обломков снаряда возник пожар в многоэтажке,

– сообщили спасатели.

Многоэтажка Киева, в которую ударили обломки ракеты: смотрите видео