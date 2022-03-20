В ГСЧС показали, что осталось от многоэтажки, в которую попали обломки ракеты
20 марта 2022 , 17:57Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В многоэтажку Киева 20 марта попали обломки ракеты. Ее подло запустили российские оккупанты.
Спасатели показали видео с места происшествия. ГСЧС борются с последствиями.
Читайте также Оккупанты уже разрушили или уничтожили по меньшей мере 45 учебных заведений на Киевщине
В Святошинском районе столицы, где в результате попадания обломков снаряда возник пожар в многоэтажке,
– сообщили спасатели.
Многоэтажка Киева, в которую ударили обломки ракеты: смотрите видео