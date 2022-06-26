ГСЧС показала дом, в который россияне беспощадно ударили ракетой

Утром враги попали ракетами по жилому сектору Киева. Значительным разрушениям подверглась одна из многоэтажек. На фото видно, что пострадали верхние этажи дома.

Фотографии пострадавшей многоэтажки показали спасатели. В настоящее время продолжаются ликвидации последствий обстрела, предварительно известно об одном погибшем мужчине.

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Горели 300 квадратных метров дома

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:29. На место прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что ракета попала в 9-этажку.

Загорелось 300 квадратных метров площади. Значительно повреждены строительные конструкции с 1-го по 7-й этажи. Последние этажи – 7, 8 и 9 – почти разрушены. На месте работает около 70 спасателей и 19 единиц техники.

Идет процесс спасения людей и разбора завалов. Точного количества пострадавших пока не сообщили.

Смотрите фото разрушенного дома / Фото ГСЧС:

Жуткий обстрел Киева / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал:

Смотрите первые кадры с места обстрела:

Из-под завалов достали 7-летнюю девочку

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов достали 7-летнюю девочку. Ее сразу передали в руки врачей скорой помощи. К сожалению, известно уже и об одном погибшем. Тело мужчины нашли под руинами.

Одну ракету под Киевом сбила система ПВО

Отметим, украинским воздушным силам удалось сбить ракету в Киевской области. По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, обломки ракеты упали на окраине села. В этом случае разрушений и пострадавших нет.

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Что известно о предыдущем ракетном обстреле Киева:

Это уже второй раз враг атакует столицу в июне. Предыдущий обстрел произошел 5 июня.

Пострадали Днепровский и Дарницкий районы Киева.

В больницу доставили одного человека.

Стало известно, что россияне обстреляли цеха Дарницкого вагоноремонтного завода. Государство-агрессор утверждало, что там якобы ремонтировали иностранную военную технику.

Однако никаких танков и БТРов там не было: ангары были пусты.

Россияне не считались, что рядом – густонаселенный район и расположено бомбоубежище.

Предыдущий обстрел Киева: смотрите видео о 5 июня