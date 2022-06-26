ГСЧС показала дом, в который россияне беспощадно ударили ракетой
Источник:ГСЧС
Утром враги попали ракетами по жилому сектору Киева. Значительным разрушениям подверглась одна из многоэтажек. На фото видно, что пострадали верхние этажи дома.
Фотографии пострадавшей многоэтажки показали спасатели. В настоящее время продолжаются ликвидации последствий обстрела, предварительно известно об одном погибшем мужчине.
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Горели 300 квадратных метров дома
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 06:29. На место прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Они установили, что ракета попала в 9-этажку.
Загорелось 300 квадратных метров площади. Значительно повреждены строительные конструкции с 1-го по 7-й этажи. Последние этажи – 7, 8 и 9 – почти разрушены. На месте работает около 70 спасателей и 19 единиц техники.Обратите внимание! Идет процесс спасения людей и разбора завалов. Точного количества пострадавших пока не сообщили.
Смотрите фото разрушенного дома / Фото ГСЧС:
Жуткий обстрел Киева / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал:
Смотрите первые кадры с места обстрела:
Из-под завалов достали 7-летнюю девочку
Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что из-под завалов достали 7-летнюю девочку. Ее сразу передали в руки врачей скорой помощи. К сожалению, известно уже и об одном погибшем. Тело мужчины нашли под руинами.
Одну ракету под Киевом сбила система ПВО
Отметим, украинским воздушным силам удалось сбить ракету в Киевской области. По словам главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, обломки ракеты упали на окраине села. В этом случае разрушений и пострадавших нет.
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Что известно о предыдущем ракетном обстреле Киева:
- Это уже второй раз враг атакует столицу в июне. Предыдущий обстрел произошел 5 июня.
- Пострадали Днепровский и Дарницкий районы Киева.
- В больницу доставили одного человека.
- Стало известно, что россияне обстреляли цеха Дарницкого вагоноремонтного завода. Государство-агрессор утверждало, что там якобы ремонтировали иностранную военную технику.
- Однако никаких танков и БТРов там не было: ангары были пусты.
- Россияне не считались, что рядом – густонаселенный район и расположено бомбоубежище.
Предыдущий обстрел Киева: смотрите видео о 5 июня