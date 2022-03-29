ГСЧС разбирает завалы Николаевской ОВА: видео с места событий

Спасатели показали, как происходит разбор завалов в разрушенной Николаевской областной администрации.

На видео показали масштабы разрушений и людей, переживших обстрел.

Важно В результате удара по зданию ОГА погибли 7 человек, – Зеленский об обстреле Николаева

Подразделения ГСЧС продолжают работать над ликвидацией ужасных последствий ракетного удара.

Спасатели разбирают завалы в Николаевской ОВА: смотрите видео

Обстрел ОВА прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате ракетного удара погибли 7 человек.

Отреагировал и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он отметил, что большинство людей спаслись.

Решили мне передать привет или нам всем,

– сказал Ким.

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