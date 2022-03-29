ГСЧС разбирает завалы Николаевской ОВА: видео с места событий
29 марта 2022 , 15:49Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
Спасатели показали, как происходит разбор завалов в разрушенной Николаевской областной администрации.
На видео показали масштабы разрушений и людей, переживших обстрел.
Важно В результате удара по зданию ОГА погибли 7 человек, – Зеленский об обстреле Николаева
Подразделения ГСЧС продолжают работать над ликвидацией ужасных последствий ракетного удара.
Спасатели разбирают завалы в Николаевской ОВА: смотрите видео
Обстрел ОВА прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что в результате ракетного удара погибли 7 человек.
Отреагировал и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он отметил, что большинство людей спаслись.
Решили мне передать привет или нам всем,
– сказал Ким.
На тему: Ким показал видео попадания ракеты в Николаев