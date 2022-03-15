ГСЧС разворачивает систему поиска местонахождения людей, звонящим по номерам экстренных служб

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины внедряет в свою работу новый программный продукт. Благодаря ему можно будет оперативно определить место нахождения человека, обратившегося на линию экстренной службы.

Новый продукт ГСЧС Украины внедряет в сотрудничество с компаниями Garbyne, Apple и Google.

Важно Во время активных боевых действий погибли 17 спасателей, один в плену

Кроме определения места нахождения человека, эта программа будет помогать и спасателям.

"Благодаря этой программе гражданин только с помощью своего телефона сможет передать видео для диспетчера ГСЧС и вести двусторонний чат с ним", – рассказал полковник службы ГСЧС Геннадий Герасимчук.

Эта система даже в тестовом режиме показала свое удобство и эффективность.

"Такая помощь предоставляется ГСЧС совершенно бесплатно. Мы благодарны за это нашим партнерам. Именно программа компании "Garbyne" незаменима в поиске людей под завалами, а также для взаимодействия с людьми, у которых есть разные пороки здоровья", – подчеркнул Геннадий Герасимчук.