На Харьковщине пожарные под угрозой обстрелов тушили огромный пожар

На Харьковщине спасатели 5 часов тушили пожар после вражеского обстрела. Это произошло на прифронтовых участках Волчанской громады, где спасатели рисковали попасть под новый обстрел.

Огонь охватил сооружение сельскохозяйственного предприятия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Смотрите также В Киевской области "Шахед" застрял в многоэтажке, – видео

Что известно о пожаре на Харьковщине

Несмотря на угрозу повторных обстрелов, спасатели Харьковской области в течение пяти часов боролись с пожаром, охватившим 600 квадратных метров. Огонь вспыхнул в результате вражеской атаки беспилотника. При этом угроза повторного удара была вполне не исключена.

Вражеский дрон поразил хозяйственное здание на территории сельскохозяйственного предприятия одного из прифронтовых населенных пунктов Волчанской громады.

На месте работали спасатели ГСЧС, медики и подразделение местной пожарной охраны поселка Вильча. Благодаря их слаженным действиям удалось ликвидировать возгорание.

ГСЧС тушили пожар под угрозой обстрелов

Напомним, в Кривом Роге на 9 этаже дома на 9 этаже загорелся пожар в квартире. ГСЧС смогли справиться с огнем и спасти ребенка.