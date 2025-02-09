Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Ночью в области была тревога, но, судя по сообщению, пожар связан не с ней.

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Какие последствия пожара в Кривом Роге

Возгорание произошло ночью.

Пожар возник в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода,

– написали в ГСЧС.

Пожар в Кривом Роге 9 февраля / Фото ГСЧС

Огонь потушили и спасли ребенка (его возраст не указан). На безопасное расстояние от здания отвели 13 человек. Три человека пострадали – это две женщины и мужчина.

Что известно о ночной атаке "Шахедами" 9 февраля

Россия запустила более 150 дронов с пяти направлений. ПВО работала в 14 областях, в нескольких из них были повреждения. Об этом рассказали Воздушные силы.

В Ровенской области тревога длилась дольше всего с начала полномасштабной войны – 8 часов. На Киевщине – 12.

Согласно сообщению ОВА, враг массированно атаковал Ровенскую область.

Кроме дронов, была и угроза баллистики.