Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины. Ночью в области была тревога, но, судя по сообщению, пожар связан не с ней.
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Какие последствия пожара в Кривом Роге
Возгорание произошло ночью.
Пожар возник в одной из квартир девятиэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода,
– написали в ГСЧС.
Пожар в Кривом Роге 9 февраля / Фото ГСЧС
Огонь потушили и спасли ребенка (его возраст не указан). На безопасное расстояние от здания отвели 13 человек. Три человека пострадали – это две женщины и мужчина.
Что известно о ночной атаке "Шахедами" 9 февраля
Россия запустила более 150 дронов с пяти направлений. ПВО работала в 14 областях, в нескольких из них были повреждения. Об этом рассказали Воздушные силы.
В Ровенской области тревога длилась дольше всего с начала полномасштабной войны – 8 часов. На Киевщине – 12.
Согласно сообщению ОВА, враг массированно атаковал Ровенскую область.
Кроме дронов, была и угроза баллистики.