Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Уночі в області була тривога, але, судячи з повідомлення, пожежа пов'язана не з нею.
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Які наслідки пожежі в Кривому Розі
Займання сталося вночі.
Пожежа виникла в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку,
– написали в ДСНС.
Пожежа у Кривому Розі 9 лютого / Фото ДСНС
Вогонь загасили і врятували дитину (її вік не вказано). На безпечну відстань від будівлі відвели 13 людей. Троє осіб постраждали – це дві жінки та чоловік.
Що відомо про нічну атаку "Шахедами" 9 лютого
Росія запустила понад 150 дронів з п'ятьох напрямків. ППО працювала у 14 областях, у кількох з них були пошкодження. Про це розповіли Повітряні сили.
У Рівненській області тривога тривала найдовше з початку повномасштабної війни – 8 годин. На Київщині – 12.
Відповідно до повідомлення ОВА, ворог масовано атакував Рівненщину.
Окрім дронів, була і загроза балістики.