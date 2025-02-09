Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України. Уночі в області була тривога, але, судячи з повідомлення, пожежа пов'язана не з нею.

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Які наслідки пожежі в Кривому Розі

Займання сталося вночі.

Пожежа виникла в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку,

– написали в ДСНС.

Пожежа у Кривому Розі 9 лютого / Фото ДСНС

Вогонь загасили і врятували дитину (її вік не вказано). На безпечну відстань від будівлі відвели 13 людей. Троє осіб постраждали – це дві жінки та чоловік.

Що відомо про нічну атаку "Шахедами" 9 лютого

Росія запустила понад 150 дронів з п'ятьох напрямків. ППО працювала у 14 областях, у кількох з них були пошкодження. Про це розповіли Повітряні сили.

У Рівненській області тривога тривала найдовше з початку повномасштабної війни – 8 годин. На Київщині – 12.

Відповідно до повідомлення ОВА, ворог масовано атакував Рівненщину.

Окрім дронів, була і загроза балістики.