Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
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Наслідки атаки "Шахедами" на Київщині 9 лютого
В області працювала ППО. Відповідно до повідомлень КОВА, є збиті ворожі цілі.
В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості,
– написали в адміністрації.
На щастя, серед населення ніхто не постраждав.
Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.