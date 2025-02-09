Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

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Наслідки атаки "Шахедами" на Київщині 9 лютого

В області працювала ППО. Відповідно до повідомлень КОВА, є збиті ворожі цілі.

В Обухівському районі на території будівництва багатоповерхового будинку відбулося падіння уламків збитої цілі. Пошкоджено фасад недобудованого житлового будинку. В інших місцях області фіксуються падіння уламків збитих цілей на відкритих ділянках місцевості,

– написали в адміністрації.

На щастя, серед населення ніхто не постраждав.

Влучань в об'єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Оперативні групи продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.