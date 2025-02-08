Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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В Москве масштабный пожар в здании завода

В здании бывшего электрозавода вспыхнул масштабный пожар. Там были расположены фитнес-клуб, скейт-парк и танцевальная студия.

В сети сообщают, что автоматического оповещения о пожаре не было, поэтому сотни людей оказались в заблокированном здании, которое охватил огонь.

Пожар на электрозаводе в Москве: смотрите видео

Предварительно, огонь вспыхнул на втором этаже в спортзале. Местные телеграм-каналы сообщают, что причиной пожара могло стать короткое замыкание в электрооборудовании. По состоянию на 19:00 площадь пожара достигает уже 800 квадратных метров. Сейчас огонь пытаются обуздать более 60 пожарных.

Масштабный пожар в Москве: смотрите видео

В здании оказались заблокированными сотни людей. Те, кому удалось спастись, рассказывают, что часть выходов была закрыта – там висели замки. Чтобы спастись, юноши своими руками пытались выбить двери или сорвать замки. Другие выбивали окна, чтобы выбраться из охваченного огнем здания. Также известно, что часть людей осталась в здании, ведь не могла найти выход в задымленных коридорах.

Выбивают окна, чтобы спасти людей: смотрите видео

Пожарная на электрозаводе: смотрите видео

По предварительной информации, сейчас из здания спасли около 200 человек: 120 человек выбрались из здания самостоятельно, еще 80 – спасли пожарные. Известно, что в здании завода еще есть люди, однако их количество неизвестно.

Официально сообщают о 5 пострадавших, которые нуждались в госпитализации. Им от 23 до 45 лет. Впрочем, местные телеграм-каналы утверждают, что количество пострадавших значительно больше, чем сообщается официально. Известно, что в здании завода также было много детей.

В сети добавляют, что по меньшей мере 10 нарушений требований пожарной безопасности обнаружили специалисты во время последней проверки московского электрозавода в 2021 году. Среди них:

помещение не в полном объеме оборудовано автоматическими средствами противопожарной защиты;

не проводились работы по техническому обслуживанию и ремонту автоматических средств противопожарной защиты;

не было определено и неверно обозначено на дверях категорию взрывопожарной и пожарной опасности;

не проводилась проверка качества огнезащитной обработки несущих металлических конструкций.

В 2007 году руководство электрозавода перенесло производство в Зеленоград и Уфу. Вскоре помещения внутри здания начали сдавать в аренду. Так там появились студии танцев, скейт-зоны, фотостудия и многое другое. Там часто снимают клипы артисты, делают фото и снимают видео блогеры.