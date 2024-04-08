Массовая акция в Орске состоялась 8 апреля. Несмотря на предостережения прокуратуры, что "указанное массовое мероприятие" не согласовано с властями, россияне требовали повысить размер выплат пострадавшим.
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Что произошло в затопленном Орске
После митинга губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с жителями затопленного Орска. Перед встречей он попытался запретить россиянам пользоваться телефонами.
Так, телефоны все убрали... Телефоны все убрали,
– заявил приспешник Путина.
Когда россиянка спросила его, как они докажут, что именно он говорил на встрече, то губернатор сказал, мол, есть пресса.
"А пресса вырежет", – ответила ему оппонентка.
В конце Денис Паслер еще раз повторил, чтобы россияне убрали телефоны.
Губернатор Оренбургской области не разрешал на встрече снимать на телефоны: смотрите видео
По данным одного из российских СМИ, телефоны таки разрешили оставить.
Во время встречи с россиянами губернатор Оренбургской области отметил то, что:
- пострадали не только жители Орска, но и других городов, включая Новотроицк;
- он работает постоянно и несколько дней не спал. Даже не менял одежду и отменил свой отпуск;
- в наводнении "виноваты все, кроме людей пострадавших".
Политик добавил, что уголовные дела, открытые в связи с наводнением, будут доведены до конца.
Что известно о протесте в Орске
- 8 апреля жители затопленного Орска вышли на протест с требованием повысить размер выплат пострадавшим.
- В свою очередь прокуратура Оренбургской области предупредила о недопустимости якобы нарушения закона. Ведь россияне вышли на улицу в связи с призывами к массовым акциям в Орске.
- Они скандировали "Путин, помоги". Согласно данным телеграм-каналов, ориентировочно 100 человек собрались у памятника Ленину на Комсомольской площади.
- К россиянам вышел мэр Орска Василий Козупица. Однако ему не дали сказать и слова, скандируя "позор". Протестующие требовали выплат и решения проблем с жильем.