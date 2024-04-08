Массовая акция в Орске состоялась 8 апреля. Несмотря на предостережения прокуратуры, что "указанное массовое мероприятие" не согласовано с властями, россияне требовали повысить размер выплат пострадавшим.

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Что произошло в затопленном Орске

После митинга губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с жителями затопленного Орска. Перед встречей он попытался запретить россиянам пользоваться телефонами.

Так, телефоны все убрали... Телефоны все убрали,

– заявил приспешник Путина.

Когда россиянка спросила его, как они докажут, что именно он говорил на встрече, то губернатор сказал, мол, есть пресса.

"А пресса вырежет", – ответила ему оппонентка.

В конце Денис Паслер еще раз повторил, чтобы россияне убрали телефоны.

Губернатор Оренбургской области не разрешал на встрече снимать на телефоны: смотрите видео

По данным одного из российских СМИ, телефоны таки разрешили оставить.

Во время встречи с россиянами губернатор Оренбургской области отметил то, что:

пострадали не только жители Орска, но и других городов, включая Новотроицк;

он работает постоянно и несколько дней не спал. Даже не менял одежду и отменил свой отпуск;

в наводнении "виноваты все, кроме людей пострадавших".

Политик добавил, что уголовные дела, открытые в связи с наводнением, будут доведены до конца.

Что известно о протесте в Орске