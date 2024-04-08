Масова акція в Орську відбулась 8 квітня. Попри застереження прокуратури, що "вказаний масовий захід" не погоджений із владою, росіяни вимагали підвищити розмір виплат постраждалим.

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Що відбулось в затопленому Орську

Після мітингу губернатор Оренбурзької області Денис Паслер зустрівся з жителями затопленого Орська. Перед зустріччю він спробував заборони росіянам користуватись телефонами.

Так, телефони всі прибрали… Телефони всі прибрали,

– заявив посіпака Путіна.

Коли росіянка запитала його, як вони доведуть, що саме він говорив на зустрічі, то губернатор сказав, мовляв, є преса.

"А преса виріже", – відповіла йому опонентка.

Врешті Денис Паслер ще раз повторив, щоб росіяни прибрали телефони.

Губернатор Оренбурзької області не дозволяв на зустрічі знімати на телефони: дивіться відео

За даними одного з російських ЗМІ, телефони таки дозволили залишити.

Під час зустрічі з росіянами губернатор Оренбурзької області наголосив на тому, що:

постраждали не тільки жителі Орська, а й інших міст, включно з Новотроїцьком;

він працює постійно та декілька днів не спав. Навіть не міняв одяг та скасував свою відпустку;

у повені "винні всі, крім людей постраждалих".

Політик додав, що кримінальні справи, відкриті у зв'язку з повінню, будуть доведені до кінця.

Що відомо про протест в Орську