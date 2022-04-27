Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

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"Танки, артиллерия, система залпового огня – все это важно. Однако нужно одно условие – паритет в воздухе. Потому что все, что пришлет Запад, если завтра будет разбомблено российской авиацией и ракетами, превратится в металлолом. От этого никакой помощи не будет, кроме мишени для россиян".

Для того чтобы перейти в контрнаступление

Гудков подчеркнул, что главным фактором военной победы Украины является выравнивание средств в воздухе. Необходимо усилить поставки боевых машин, самолетов, истребителей, систем ПВО.

Только тогда можно перейти в контрнаступление и освобождение своих городов,

– отметил Гудков.

Обратите внимание – полное интервью Геннадия Гудкова: смотрите видео

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