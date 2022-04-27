Об этом в эфире 24 канала сказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.
К теме США и союзники будут встречаться по вопросам вооружения Украины ежемесячно, – Пентагон
"Танки, артиллерия, система залпового огня – все это важно. Однако нужно одно условие – паритет в воздухе. Потому что все, что пришлет Запад, если завтра будет разбомблено российской авиацией и ракетами, превратится в металлолом. От этого никакой помощи не будет, кроме мишени для россиян".
Для того чтобы перейти в контрнаступление
Гудков подчеркнул, что главным фактором военной победы Украины является выравнивание средств в воздухе. Необходимо усилить поставки боевых машин, самолетов, истребителей, систем ПВО.
Только тогда можно перейти в контрнаступление и освобождение своих городов,
– отметил Гудков.
Обратите внимание – полное интервью Геннадия Гудкова: смотрите видео
Военная помощь Украине: последние новости
- В США провели опрос граждан, как они относятся к поставкам оружия в Украину. 73% проголосовали за.
- В Германии, в городе Штутгарте, Пентагон создал центр управления, координирующий поставки и оптимизацию доставки военной помощи Украине.
- Дмитрий Кулеба заявил, что в настоящее время Украина пользуется оружием НАТО. Он отметил – Владимир Зеленский убедил Джо Байдена, что это нужно сделать.