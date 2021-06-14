Мирные протесты не дают результата, – Гудков объяснил, как уничтожить режимы Путина и Лукашенко

В России боятся выходить протестовать на улицы, потому что выросли риски. Митинги в Беларуси доказали россиянам, что даже многочисленные протесты не приводят к результату, если нет раскола политической элиты.

Об этом в эфире программы "Между прочим" заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Он подчеркнул, что люди понимают, что несмотря на 10 лет периодических митингов, жизнь в России становится все хуже, поэтому не видят в этом смысла.

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О протестах в Беларуси и России

По его словам, в Беларуси и России происходят политические протесты. В основном выходят люди, которые хотят политических изменений и реформ. Они способны лишь на мирные формы протеста.

В один момент люди поняли, что мирный протест не дает результата. Однако эти политически активные люди не готовы к другим форматам,

– подчеркнул оппозиционер.

По мнению Гудкова, впоследствии в России появится также социальный протест. "Это уже будут другие люди, значительно более радикальные подходы к уличным акциям и к самому формату протеста", – пояснил он.

Как достичь раскола политической элиты

Политик убежден, что когда в России объединятся политический и социальный протесты, рейтинги Владимира Путина и "Единой России" резко снизятся, что приведет к расколу политической элиты.

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По мнению оппозиционера, эти факторы приведут к изменениям в России. Преемник Путина будет вынужден идти на диалог с обществом и формировать отношения с Западом. Однако существует и другой вариант развития событий, когда протесты могут приобрести форму переворота.

Почему россияне боятся протестовать

По его словам, выход на протесты в России – это реальный риск. В частности, там действует закон, который предусматривает, что выход на одинарные пикеты наказывается 30 сутками лишения свободы. В то же время если стать участником протеста трижды – есть риск попасть в тюрьму на 5 лет.

Очень большая цена, которую люди платят за выход на улицу. Многие люди считают бессмысленным рисковать, когда "элиты" окружили Путина, как никогда,

– подчеркнул он.

Гудков отметил, что такая позиция россиян изменится. Однако сейчас гражданское общество находится на временном спаде.

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