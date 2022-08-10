Они не глупы, это осознанная линия поведения. Прокомментировал угрозы в эфире 24 канала российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.
Важно От бригады россиян, совершавшей зверства в Буче, почти ничего не осталось, – СМИ
Он отметил, что они из себя разве делают вид сумасшедших, которыми на самом деле не совсем являются.
Они, конечно, сумасшедшие, но до конкретного предела, а дальше уже идет притворство сумасшедших,
– добавил Геннадий Гудков.
"Это осознанная тактика. Они поставили себе сверхзадачу – заставить Украину сесть за стол переговоров. Вместе с Западными союзниками. Как это сделать, если не садятся? Вот они заменяли Запорожскую АЭС", – добавил российский оппозиционный политик.
Он напомнил, что она самая большая в Европе и раз в 4 больше, чем Чернобыль. Если она взорвется, то уничтожается целый юг россии, включая геленджицкий дворец путина. Далее облако идет в Турцию, а также ложится на половину Европы, начиная с Румынии и Болгарии.
"Есть вопрос, на который нет ответа: а как Запад отреагирует, если эти сумасшедшие все же подорвут Запорожскую АЭС? Это будет считаться нападением? Применение ядерного оружия? Будет ответ или нет?", – отметил Геннадий Гудков.
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Последние новости по Запорожской АЭС
- Министры иностранных дел G7 требуют, чтобы россия немедленно вернула Запорожскую АЭС под контроль Украины. Подчеркнули, что есть опасность для мира.
- Учитывая заминирование и постоянные атаки россиян Запорожской атомной электростанции, украинское руководство готовится к разным вариантам развития событий, в том числе и худшим. В случае катастрофы на АЭС нужно будет срочно эвакуировать людей, обитающих в радиусе 50 километров вокруг станции.
- Если оккупанты взорвут Запорожскую атомную электростанцию, пострадает не только Украина, поскольку площадь потенциальной зоны отчуждения составит до 30 тысяч километров квадратных. Последствия аварии будут в 10 раз хуже, чем от Чернобыльской катастрофы.