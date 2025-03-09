В оккупированном Крыму отошла в вечность сестра Мустафы Джемилева

Сестра лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Гулизар Абдуллаева умерла в оккупированном Крыму в воскресенье, 9 марта. Она отошла в вечность на 78 году жизни.

Гулизар Абдуллаева была активисткой крымскотатарского национального движения и педагогом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Меджлис.

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Гулизар Абдуллаева много лет преподавала английский язык

Сестра Мустафы Джемилева родилась 12 июня 1947 года в поселении Аим Андижанской области, что в Узбекистане. Туда были депортированы ее родители.

В семье она была шестой из семи детей. Все они стали активными участниками крымскотатарского национального движения.

В 1976 году она и ее родные вернулись в Крым.

"Однако в 1979 году три семьи Джемилевых – самой Гулизар, ее сестры Диляры и их отца Абдульджемиль-ага – были повторно депортированы из Крыма в Краснодарский край. Только в 1989 году они смогли вернуться на родину", – рассказали в Меджлисе.

Гулизар Абдуллаева по профессии была преподавателем английского языка. Много лет она преподавала в крымскотатарской школе в Бахчисарае и в школе-интернате для одаренных детей в селе Танковое.

Ее неутомимый труд, мудрость и искренняя преданность своему делу останутся в памяти ее учеников, коллег и всех, кто имел честь знать ее лично. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Гулизар-оджа, ее многочисленным ученикам, всем соотечественникам в связи с невосполнимой утратой,

– написали в пресс-службе Меджлиса.

Чин похорон совершат в понедельник, 10 марта, в 14:00 в мечети микрорайона Хан-Чаир, что в Бахчисарае.