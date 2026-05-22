"Колеса забиваются, и они падают": возле Гуляйполя российские атака тормозит оптоволокно

На Гуляйпольском направлении российские штурмовые группы несут потери. Это связано с плотным минированием и эффективной работой украинских подразделений.

Об этом в эфире Армия TV рассказал заместитель командира 3-го штурмового батальона 33-го отдельного штурмового полка с позывным "Яник".

На Запорожье россияне несут потери

В Запорожской области активность вражеских войск действует волнообразно. Несколько дней на этом участке фронта может наблюдаться низкая активность с одиночными штурмами или наступлениями с участием небольших групп.

После этого враг переходит к более массированным атакам – группами или даже с применением мотоциклов, которые сразу попадают под прицел украинских FPV-дронов или бомберов.

Оно так волнами проходит. Но в большинстве они даже не доезжают до наших позиций. На полях очень много оптоволокна, и у них просто передние колеса забивается оптоволокном, и они падают. Плюс минирование и FPV. На минированиях подрываются. Подрывов очень много,

– отметил "Яник".

Отметим, что вражеские подразделения по меньшей мере трижды перебрасывали свои войска из-под Купянска. Вероятно, враг отказался от идеи захвата этого города в ближайшее время.

В то же время украинские подразделения имеют успехи на Великобурлукском направлении. Силы обороны там оттеснили противника к границе и освободили два населенных пункта, а само направление фактически вернулся к уровню годичной давности.