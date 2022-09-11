Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что россияне постоянно терроризируют местное население и используют его как живой щит.
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По словам активиста, многие местные хотели уехать, сначала через Старосельцы, но оккупанты расстреляли 5 авто. Поэтому впоследствии украинцы начали эвакуироваться через Васильевку или Крым.
Правда, значительная часть местных все-таки успела выехать из оккупации, в городках на линии фронта очень мало людей – нет света,
– отмечает Владимир Молчанов.
"Во многих городах и поселках на Херсонщине крайне сложная гуманитарная ситуация – оккупанты не привозят ни продуктов, ни рублей", – добавляет Молчанов.
Он также отмечает, что тяжелая ситуация была и в Высокополье, ведь до освобождения городка, почти еженедельно появлялась информация о расстрелах мирного населения или свидетельстве о пытках.
Что известно о деоккупации Херсонщины: смотрите видео
Оккупанты бегут куда глаза глядят от ВСУ
- Сообщали, что на фоне масштабного продвижения ВСУ в Харьковской области российские оккупанты начали бежать из поселка Казачья Лопань. Бегут захватчики в Белгород. Вражеские войска якобы даже пытались "эвакуировать" местное население в россию.
- Бывший сотрудник СБУ и эксперт Института будущего Иван Ступак рассказывал, что украинцы провели прекрасную операцию по дезинформации россиян. Оккупанты готовились к контрнаступлению ВСУ на Херсонщине, а теперь "выгребают" на Харьковщине. Некоторые убегали в одних трусах.