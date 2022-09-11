Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що росіяни постійно тероризують місцеве населення та використовують його, як живий щит.

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За словами активіста, багато місцевих хотіли виїхати, спочатку через Старосільці, але окупанти розстріляли 5 авто. Тому згодом українці почали евакуйовуватись через Василівку або через Крим.

Щоправда, значна частина місцевих все ж встигла виїхати із окупації, у містечках на лінії фронту дуже мало людей – немає світла,

– зазначає Володимир Молчанов.

"У багатьох містах та селищах на Херсонщині вкрай складна гуманітарна ситуація – окупанти не привозять ні продуктів, ані рублів", – додає Молчанов.

Він також зазначає, важка ситуація була й у Високопіллі, адже до звільнення містечка, майже щотижня з'являлась інформація про розстріли мирного населення або свідчення про катування.

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