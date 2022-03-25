Гуманитарная помощь из Львова доставлена в Чернигов

В осажденный Чернигов волонтеры направили гуманитарную помощь. Груз успешно доставили в город.

Об этом рассказал руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа" Артур Палатный. Он также выразил солидарность с жителями города.

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Чернигов стоит! И мы стоим вместе с ним. Волонтерский штаб "Украинской команды УДАРа" держит руку на пульсе ситуации в Чернигове и пытается обрабатывать поступающие запросы. Каждые несколько дней мы направляем фуры с гуманитарной помощью, которые к нам направляет Львовская команда, в частности, Оксана Юринец и ОО "Первое женское ветеранское пространство "Рехаб",

– рассказал Палатный на своей странице в Facebook.

Он отметил, что волонтерский штаб доставляет в Чернигов медикаменты, продукты и средства гигиены.

Фото разгрузки гуманитарной помощи:

"И с нетерпением ждем сообщения "груз доставлен". Такие сообщения означают, что черниговцы получат крайне необходимые лекарства, продукты питания, памперсы, полотенца и другие гигиенические средства. Мы не можем называть, но невероятно благодарны водителям, отправляющимся в такую ​​опасную дорогу. Спасибо каждому, кто прилагает усилия для помощи. Черниговцы, Владислав Атрошенко, Александр Ломако, держитесь! Мы продолжим помогать", – подытожил Палатный.

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