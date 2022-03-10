Однако 10 марта мэр города Дмитрий Орлов сообщил, что гуманитарная помощь от Красного Креста все же прибыла. Он отметил, что на обратном пути все желающие эвакуироваться на личном транспорте могут присоединиться к Красному Кресту.

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"Организовать автобусы сейчас нет возможности", – подчеркнул мэр.

Когда будет эвакуация

По словам Орлова, все, кто хотят покинуть город на своих автомобилях, должны приехать к улице Курчатова. Сбор будет с 17:00 до 17:30.

На машине должна быть маркировка в виде красного креста. Не забывайте о документах!

– добавил мэр.

Блокировка помощи

Россияне пытались устроить в Энергодаре гуманитарную катастрофу. Они заблокировали 9 марта колонну гумпомощи с лекарствами и продуктами из Запорожья. Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что помощь доставляли автобусами и 5 грузовиками.

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