Однак 10 березня мер міста Дмитро Орлов повідомив, що гуманітарна допомога від Червоного Хреста таки прибула. Він зазначив, що на зворотньому шляху всі охочі евакуюватися на особистому транспорті можуть долучитися до транспорту Червоного Хреста.

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"Організувати автобуси зараз немає змоги", – наголосив мер.

Коли буде евакуація

За словами Орлова, всі, хто хочуть покинути місто на власних автомобілях мають приїхати до вулиці Курчатова. Збір буде з 17:00 до 17:30.

На машині має бути маркування у вигляді червоного хреста. Не забувайте про документи!,

– додав мер.

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