С гуманитарной ситуацией все очень плохо, – Ермак сравнил Мариуполь с блокадным Ленинградом

Мариуполь находится в катастрофической ситуации, когда люди умирают без еды и воды. Андрей Ермак сравнил город с Ленинградом, однако сейчас к этому привели сами россияне.

Об этом глава Офиса Президента рассказал в интервью CNN. Он подчеркнул: людей из Мариуполя несмотря на все уговоры не выпускают россияне.

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Россияне вывозят мариупольцев к России – Ермак

Россияне не позволили жителям покинуть город. Российские войска вывезли тысячи горожан в Россию,

– заметил Андрей Ермак.

По мнению главы ОП, катастрофа в Мариуполе очень похожа на блокаду Ленинграда во времена Второй мировой войны. Украина всеми силами пытается остановить войну и хочет, чтобы вражеские войска покинули территорию нашего государства.

Украина настаивает на гуманитарных коридорах

Мы настаиваем, чтобы были открыты гуманитарные коридоры, особенно из Мариуполя,

– добавил Ермак.

Отметим, что ранее вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что на 31 марта Россия согласовала гуманитарные коридоры из Мариуполя. Туда из Запорожья должны были выехать 45 автобусов.

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