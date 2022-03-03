Гуманитарные коридоры и "тишина" на время эвакуации, – Подоляк о переговорах Украины и России

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о первых результатах второго раунда переговоров между Россией и Украиной

По его словам, во время второго раунда переговоров между Украиной и Россией не удалось добиться результатов, на которые рассчитывали. Однако стороны смогли договориться по гуманитарному аспекту, информирует 24 канал.

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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк добавил, что в настоящее время многие украинские города окружены и там сложная ситуация с продуктами, медикаментами и возможностью эвакуации. В официальном коммюнике стороны согласовали совместное обеспечение гуманитарных коридоров для:

эвакуации мирного населения,

доставление медикаментов и продуктов в места, где происходят самые жестокие бои.

Подоляк отметил, что есть возможность временного прекращения огня на период эвакуации. Важно, что касается только секторов, где будут находиться гуманитарные коридоры. Он также добавил, что в ближайшее время они планируют создать специальные каналы связи и взаимодействия, а также сформировать необходимые логистические процедуры. Стороны также договорились провести третий раунд переговоров как можно скорее.

Украину на переговорах представляют глава фракции "Слуг народа" Давид Арахамия, советник главы ОП Михаил Подоляк, министр обороны Алексей Резников и замглавы МИД Николай Точицкий.

Заявление советника главы ОП: смотреть видео

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