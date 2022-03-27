Гуманитарные коридоры: удалось эвакуировать более тысячи человек

Как сообщила Ирина Верещук, 27 марта сработало 2 гуманитарных коридора. Многих людей удалось эвакуировать из зоны активных боевых действий

Сегодня в Донецкой и Луганской областях сработали два гуманитарных коридора. В безопасное место удалось эвакуировать 1099 человек.

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Удачная эвакуация

Из Мариуполя своим транспортом удалось выехать 686 гражданам. В Бахмут удалось эвакуировать 513 человек из Рубежного, Лисичанска, Северодонецка Попасной.

Смотрите брифинг Ирины Верещук за 27 марта