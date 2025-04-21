В частности, Украину неоднократно посещали посланники Папы Римского, один из них даже попал под российский обстрел. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Чрезвычайного и Полномочного посла Украины при Святом Престоле и Мальтийском ордене Андрея Юраша в эфире телемарафона.

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Кардиналы неоднократно посещали Украину

В 2022 году сразу с первых дней войны Папа назначил кардинала Конрада Краевского своим специальным представителем по оказанию гуманитарной помощи.

Юраш рассказал, что этот кардинал более 10 раз посещал Украину. Однажды даже попал под российский обстрел.

Как писало издание ANSA, произошло это как раз тогда, когда Краевский вместе с двумя епископами и военным доставлял на фронт гуманитарную помощь.

Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Ведь надо было не просто бежать, надо знать, как действовать в такой ситуации,

– сказал тогда кардинал.

Посол также вспомнил о посещении Украины в 2023 году кардинала Маттео Дзуппи, который является одним из кандидатов на пост нового папы.

В 2024 году посещал Украину и встречался с президентом Зеленским еще один кардинал – Пьетро Паролин. Они обсуждали обмен военнопленными и возвращение тел защитников.

Юраш отметил, что было еще множество других гуманитарных вещей, кроме этих. Но он отметил, что обнародовать все данные о том, что Украина делала при содействии Святого Престола не время. Обо всем этом станет известно общественности позже.