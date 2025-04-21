Зокрема, Україну неодноразово відвідували посланці Папи Римського, один із них навіть потрапив під російський обстріл. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар Надзвичайного і Повноважного посла України при Святому Престолі та Мальтійському ордені Андрія Юраша в ефірі телемарафону.

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Кардинали неодноразово відвідували Україну

У 2022 році одразу з перших днів війни Папа призначив кардинала Конрада Краєвського своїм спеціальним представником з надання гуманітарної допомоги.

Юраш розповів, що цей кардинал понад 10 разів відвідував Україну. Одного разу навіть потрапив під російський обстріл.

Як писало видання ANSA, сталося це якраз тоді, коли Краєвський разом із двома єпископами та військовим доправляв на фронт гуманітарну допомогу.

Вперше в житті я не знав, куди бігти... Адже треба було не просто бігти, треба знати, як діяти в такій ситуації,

– сказав тоді кардинал.

Посол також пригадав про відвідини України у 2023 році кардинала Маттео Дзуппі, який є одним із кандидатів на пост нового папи.

У 2024 році відвідував Україну й зустрічався із президентом Зеленським ще один кардинал – П'єтро Паролін. Вони обговорювали обмін військовополоненими та повернення тіл захисників.

Юраш зауважив, що було ще безліч інших гуманітарних речей, окрім цих. Але він наголосив, що оприлюднювати усі дані про те, що Україна робила за сприяння Святого Престолу не час. Про усе це стане відомо громадськості згодом.