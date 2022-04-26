Гуманитарные организации ООН планируют собрать для Украины больше 2 миллиардов долларов помощи

Гуманитарные организации Организации Объединенных Наций 25 апреля распространили новый призыв о предоставлении помощи Украине. Планируется собрать 2,25 миллиарда долларов.

Эти средства должны быть направлены на помощь 8,7 миллионов человек, больше половины из которых – женщины.

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Помощь предусматривает, в частности:

доставку гуманитарных грузов в наиболее пострадавшие районы;

денежные выплаты перемещенным лицам

За 2 месяца (с начала полномасштабной войны – 24 канал) потребности продолжают расти,

– отметили в ООН.

Напомним, ранее Организация Объединенных Наций призвала собрать для Украины 1 миллиард долларов.

Сколько украинцев нуждаются в помощи

К слову, из 44-миллионного населения Украины в помощи нуждаются около 15,7 миллиона человек.

Почти 13 миллионов человек покинули свои дома, из них свыше 7 миллионов являются внутриперемещенными лицами. В то же время 5,2 миллиона украинцев вынуждены были уехать за границу в соседние государства.

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